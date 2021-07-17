Какими квартирами интересуются киевские покупатели этим летом

В июне 2021 года на рынке новостроек Киева высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей запросов 45%.

Об этом пишет Address.ua

На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долл. США с долей 31% от общего количества запросов к базе данных портала.

Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл. США составил 17% запросов.

Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 41% пользователей портала. Трехкомнатными квартирами – 16,5% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет по 40% от общего количества. Квартиры от 35 кв. м до 50 кв. м интересуют 34% претендентов. 16% интересуются квартирами от 80 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил 10%.

Районы Киева. Наибольший интерес у покупателей вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров в этом районе составила 32%.

Далее в приоритете покупателя – Шевченковский район, с долей просмотров 12%. Дарницкий район – 11%, Печерский район – 10%.

Оболонский район интересует 6% покупателей.