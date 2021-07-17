ГФС разоблачила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц

По результатам обысков в КП «Инженерный центр» ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГФС в Facebook.

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Налоговая милиция провела обыски в КП «Инженерный центр» и КП «Житлоинвестбуд-УКБ». По результатам обысков в КП «Инженерный центр» обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских учреждений г. Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП «Инженерный центр» и КП «Житлоинвестбуд-УКБ». Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.