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Пенсии повысили еще для одной категории украинцев

Пенсии повысили еще для одной категории украинцев

После того как в бюджете нашли 5 млрд гривен на пенсии, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы.

Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен.

По подсчетам Кабмина, это более 31 тысячи человек.

Доплаты составят сумму, недостающую до 2200 гривен.

Такое решение приняло правительство на заседании 21 июля.

«С 1 июля предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой недостает до 2200 гривен, в случае когда у лиц с инвалидностью первой группы… ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений и доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2200 гривен», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

На такие доплаты понадобится 12,3 млн гривен в месяц, подсчитали в Кабмине.

Справка Finance.ua

  • Введение доплат для пенсионеров после 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы после 75 лет должны были получить на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.
  • В июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, предусматривающий отказ от бумажного варианта документа. Теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.
По материалам Сегодня
  • i

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