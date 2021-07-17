Экспорт зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн — Минагро

По состоянию на 21 июля экспорт зерновых и зернобобовых в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, начался с 1 июля 2021 года) достиг 1 185 тыс. тонн, на 71 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики.

В частности, с 1 по 21 июля 2021 года было экспортировано 343 тыс. тонн пшеницы (на 69 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ), 301 тыс. тонн ячменя (как и за аналогичный период прошлого МГ), 4,6 тыс. тонн ржи (на 4,4 тыс. тонн больше), 529 тыс. тонн кукурузы (на 133 тыс. тонн больше). Также за указанный период было экспортировано 7,1 тыс. тонн муки (на 5,2 тыс. тонн меньше).

Как сообщалось, за 2020/2021 МГ из Украины было экспортировано 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности: 16,64 млн тонн пшеницы, 4,23 млн тонн ячменя, 18,4 тыс. тонн ржи, 23,08 млн тонн кукурузы.