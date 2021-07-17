Нефть дешевеет на фоне распространения штамма коронавируса Delta

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 21 июля. На рынке усилились опасения по поводу роста случаев COVID-19, что потенциально снижает спрос на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 69,15 доллара за баррель к 10:15 по киевскому времени. Фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,3% до 67,01 долларов.
Соглашение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) по увеличению предложения на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа по декабрь вызвало падение цен на нефть в понедельник. Оно усугубилось опасениями роста заражений штаммом Delta, которое набирает обороты на крупных рынках, таких как США, Великобритания и Япония.
В то время как спрос на топливо улучшился в пиковые летние месяцы, рост числа случаев COVID-19 сказывается на перспективах спроса.
«Страх по поводу Delta довольно крепко сдерживает настроения на рынке нефти, поставив большой вопросительный знак в сообщения о восстановлении спроса за последние несколько недель», — сказала Вандана Хари, энергетический аналитик Vanda Insights.
«Нефть может немного подрасти в ближайшие дни, но трудно ожидать, что цены выйдут на более высокие орбиты в ближайшее время», — сказала Хари.
Хотя ожидается, что мировой спрос в августе составит в среднем 99,6 млн баррелей в сутки, что на 5,4 млн баррелей в сутки больше, чем в апреле, «мы видим, что спрос в четвертом квартале 2021 восстановится еще на 330 тысяч по сравнению с нормализованным базовым уровнем 2019 года, поскольку в Северном полушарии пик сезона путешествий уже позади», — отмечают аналитики JP Morgan.
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