Межбанк: рынок ждет решения НБУ по учетной ставке

В среду основными факторами, которые повлияют на курсообразование на межбанке и на поведение участников валютного рынка ,будут:
1) продолжение расчетов компаний по бюджетным платежам. Те, кто не успел вовремя рассчитаться с государством по налогам – продолжат это делать сегодня;
2) расчеты покупателей по результатам вчерашнего аукциона Минфина по ОВГЗ (было продано бумаг на 7,75 млрд гривен в эквиваленте) и погашение клиентам облигаций предыдущих выпусков и процентов по ним на сумму свыше 15,6 млрд гривен;
3) текущая деятельность предприятий.
Дефицит гривны у большинства клиентов сохраняется и на фоне активного предложения валюты – это подстраховывает нацвалюту на межбанке. Рынок также ждет решения Нацбанка по учетной ставке, которое будет оглашено завтра. Учитывая, что показатели инфляции в стране не снижаются (остаются на уровне 9,5% по году, а индексы цен производителей в различных отраслях по прежнему растут, и это не оставляет шансов в части скорой остановки нарастания инфляционных процессов) – наше мнение, что ее надо повышать минимум до 8,0-8,5% годовых. Пойдет ли на это НБУ, станет известно уже завтра.
Вступление в силу постановления НБУ №80 от 13.07.2021 года о разрешении покупки валюты в эквиваленте до 100 тысяч евро без контрактов пока не оказало на поведение межбанка существенного влияния.
Прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $140 млн при заключении до 460−520 сделок.
Котировки межбанка на 21 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,15 – 27,35 грн, евро — коридор 31,80 – 32,25 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 27,00 – 27,35 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
Евро: в банках коридор от 31,80 до 32,40 грн при спреде до 25-30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,90 – 32,40 грн при спреде до 25 копеек.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 27,00 – 27,15 грн и продажа 27,24 – 27,40 грн.
В обменниках финкомпаний: покупка 27,10 – 27,15 грн и продажа 27,20 – 27,25 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,20 / 27,22
евро – 32,00 / 32,03
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