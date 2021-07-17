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Ликвидация ГФС: правительство планирует провести аудит ресурсов службы

Ликвидация ГФС: правительство планирует провести аудит ресурсов службы

Кабинет Министров рассмотрит проект распоряжения об аудите материально-технических ресурсов, вооружения и специальных средств Государственной фискальной службы (ДФС), которую должны ликвидировать.

Об этом сообщается в повестке дня заседания Кабмина, которая опубликована на Правительственном портале.

Также правительственные чиновники рассмотрят проекты распоряжений относительно распределения в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; о подписании Меморандума между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о подтверждении получения бесплатной помощи; относительно согласования отчуждения основных фондов акционерных обществ «Укртрансгаз» и «Укртранснафта».

Кроме того, представители правительства рассмотрят проект одобрения соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, ряд других вопросов.

Как сообщалось, Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Им предусмотрено, что Бюро — это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Соответственно, БЭБ выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

Бюро экономической безопасности должно заработать 25 сентября нынешнего года, на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

По материалам УАИБ
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