Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с включенными двигателями

SpaceX провела тестовый запуск двигателей ракеты-носителя для своего нового космического корабля Starship на площадке на базе SpaceX Starbase в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика. В дальнейшем SpaceX планирует запустить 9 двигателей одновременно.
Ракета SpaceX Super Heavy предназначена для многократного использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту массивного космического корабля Starship высотой 50 метров. Высота Super Heavy составляет 70 метров.
Илон Маск рассказал, что прототип Booster 3 Super Heavy, скорее всего, не полетит в космос, а вместо этого будет использоваться для наземных испытаний.
Его преемник, Booster 4, будет первым, кто отправит Starship в полет.
В ходе этого испытательного полета прототип Starship будет запущен с объекта Starbase SpaceX в Техасе в целевую зону у острова Кауаи, Гавайи.
Starship и Super Heavy являются основой планов SpaceX относительно будущих миссий в дальний космос. НАСА выбрало SpaceX для высадки астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis.
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