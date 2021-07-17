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Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с включенными двигателями

Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с включенными двигателями

SpaceX провела тестовый запуск двигателей ракеты-носителя для своего нового космического корабля Starship на площадке на базе SpaceX Starbase в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика. В дальнейшем SpaceX планирует запустить 9 двигателей одновременно.

Ракета SpaceX Super Heavy предназначена для многократного использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту массивного космического корабля Starship высотой 50 метров. Высота Super Heavy составляет 70 метров.

Илон Маск рассказал, что прототип Booster 3 Super Heavy, скорее всего, не полетит в космос, а вместо этого будет использоваться для наземных испытаний.

Его преемник, Booster 4, будет первым, кто отправит Starship в полет.

В ходе этого испытательного полета прототип Starship будет запущен с объекта Starbase SpaceX в Техасе в целевую зону у острова Кауаи, Гавайи.

Starship и Super Heavy являются основой планов SpaceX относительно будущих миссий в дальний космос. НАСА выбрало SpaceX для высадки астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis.

По материалам Телеканал новин 24
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