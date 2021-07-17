В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)

Искусственное сердце французской компании Carmat было имплантировано итальянскому пациенту.
Об этом сообщает Reuters.
Указано, что для этой сделки компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом “Эсон” (Aeson).
Как отмечается, после объявления об этом событии акции Carmat на фондовом рынке стремительно подорожали.
Известно, что операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе.
Сделанная операция, как заявляет пресс-служба Carmat, знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.
При этом до сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований.
Стоимость операции (150 тысяч евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.
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