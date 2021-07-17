0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Зоной рискованного земледелия в ближайшие годы могут стать 2/3 территории Украины — Лещенко

Зоной рискованного земледелия в ближайшие годы могут стать 2/3 территории Украины — Лещенко

Дальнейшие изменения температурного режима могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север «на сотни километров».

«Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия», — сказал Лещенко.

По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства — прежде всего, снижение производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшение качества жизни людей.

«Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году», — подчеркнул министр.

По его убеждению, очень важным является вопрос «о наказании и контроле за незаконное распахивание природоохранных территорий, восстановление лесополос», а также группа вопросов относительно «консервации земель с целью облесения, ощелачивания и ревитализации».

На очереди — необходимость полномасштабного пересмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.

По словам Лещенко, «дружественное к окружающей среде производство является определяющим фактором устойчивого развития сельского хозяйства. Поэтому Европейский зеленый курс определяет дорожную карту, в рамках которой Украина может осуществить трансформацию в соответствии с теми климатическими вызовами, которые сейчас возникают».

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.