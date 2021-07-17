Зоной рискованного земледелия в ближайшие годы могут стать 2/3 территории Украины — Лещенко

Дальнейшие изменения температурного режима могут привести к тому, что две трети территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Лещенко отметил, что сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север «на сотни километров».

«Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия», — сказал Лещенко.

По мнению чиновника, глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства — прежде всего, снижение производительности производства, потери устойчивости экосистем, ухудшение качества жизни людей.

«Мы считаем, что нам нужно переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий. Увеличить долю органической продукции. Очень существенной является реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году», — подчеркнул министр.

По его убеждению, очень важным является вопрос «о наказании и контроле за незаконное распахивание природоохранных территорий, восстановление лесополос», а также группа вопросов относительно «консервации земель с целью облесения, ощелачивания и ревитализации».

На очереди — необходимость полномасштабного пересмотра механизмов реализации как аграрной, так и экологической политики, считает министр.

По словам Лещенко, «дружественное к окружающей среде производство является определяющим фактором устойчивого развития сельского хозяйства. Поэтому Европейский зеленый курс определяет дорожную карту, в рамках которой Украина может осуществить трансформацию в соответствии с теми климатическими вызовами, которые сейчас возникают».