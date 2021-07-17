Минфин спрогнозировал, как будет меняться дефицит бюджета до 2024 года

В Бюджетной декларации на 2022−2024 годы предусмотрено постепенное снижение дефицита бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«С целью приведения дефицита госбюджета до уровня, установленного Бюджетным кодексом, в Бюджетной декларации на 2022−2024 годы предусмотрено постепенное его снижение с 3,5% ВВП в 2022-м, до 3% в 2023-м и до 2,7% в 2024 году», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что финансирование дефицита в среднесрочной перспективе планируется осуществлять преимущественно за счет внутренних ресурсов.

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В Минфине напомнили, что в 2020 году с целью обеспечения финансовыми ресурсами мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-дефицит госбюджета был увеличен до 7,5% ВВП. Однако благодаря эффективной работе по реформированию фискальных органов этот показатель удалось удержать на значительно более низком уровне — 5,2% ВВП. То есть потребность в долговых обязательствах уменьшилась на 81 млрд гривень.

«В первом квартале текущего года уровень дефицита государственного бюджета составляет 1,1% ВВП при утвержденном законом годовом плане в 5,5%», — заявили в министерстве.