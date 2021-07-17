Из Украины на заработки уезжают молодые люди, каждый год теряем до 3 млн, – Любченко

Средний возраст украинского заробитчанина составляет 30−40 лет. По экспертным оценкам, Украину ежегодно покидают от 2 до 3 млн граждан.
Об этом рассказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.
Также он добавил, что Украина является лидером в Европе по количеству трудоспособного населения, работающего за рубежом.
«30−40 лет — это средний возраст нашего работника, который определился и, к сожалению, не в пользу Украины. Сколько их таких — молодых, активных, образованных, создают экономический рост нашим соседям? К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, от 2 до 3 млн стабильно ежегодно», — заявил Любченко.
Напомним, украинцы в 2021-м стали зарабатывать в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло число вакансий.
По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, зарплата во всех странах Европы понемногу увеличивается: в среднем на процент роста экономики или процент, который выбирает для себя то или иное правительство.
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