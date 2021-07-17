Суд рассмотрит иск заводов Коломойского против закрытия «Роттердам+» 21 июля

Высший антикоррупционный суд в среду, 21 июля, рассмотрит последнюю жалобу двух заводов Игоря Коломойского в отношении уже 4 раза закрытого дела «Роттердам+».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, которое было принято на заседании 19 июля.
Суд будет рассматривать общую жалобу Никопольского завода ферросплавов, Запорожского ферросплавного завода, контролируемого Игорем Коломойским против закрытия дела «Роттердам+», а также активистов из «Центра противодействия коррупции», выступающих на одной стороне с заводами олигарха.
Заседание запланировано на 9:00.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньгиВчера, 20:03 - 2718 35
В Украине один официально работающий содержит двух неработающих — Минэкономики8 ч. назад - 994 9
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 3370 8
Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)12 ч. назад - 2082 6
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 66389 6
Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУ10 ч. назад - 7882
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифа9 ч. назад - 3656 3
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 3370 8
Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)12 ч. назад - 2082 6
Уоррен Баффет может заработать миллиарды благодаря убыточному стартапу12 ч. назад - 1803 2
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay12 ч. назад - 248 2
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 312
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1058
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 729 2
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 636 1