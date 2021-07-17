ФГИУ запустил сайт по аренде госимущества

Фонд государственного имущества создал и запустил сайт по аренде госимущества, где есть все как вакантные для аренды, так и уже арендованные объекты.

Об этом во время презентации сайта сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

«Мы запустили онлайн сайт, где все могут посмотреть объекты, которые будут выставляться на аукционы, ознакомиться с интерактивной картой. Мы продолжаем модифицировать эту систему», — сказал он.

Он отметил, что ранее аренда недвижимости должна была пройти сложную процедуру, которая продолжалась до 9 месяцев, а информация об объектах аренды была труднодоступной.

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По словам Сенниченко, непрозрачная система способствовала коррупции: 95% случаев имущество передавалось в аренду заранее определенному участнику по начальной цене без проведения конкурса.

Запущенный ФГИУ сайт по аренде содержит перечень всех объектов госимущества, которые сдаются в аренду, или уже имеют арендатора, интерактивную карту, информацию об объектах, которые передаются в аренду вне аукционов, раздел с судебными делами относительно аренды госимущества. Кроме того, на сайте есть калькулятор средств, которые государство получило от аренды.

В ФГИУ подчеркивают, что инструментарий сайта можно использовать для получения аналитической информации. Доступен поиск по адресу объекта, сроку договора аренды, можно ознакомиться с документами.

Сенниченко сообщил, что планируется модернизация системы, после которой сайт превратится в комплексный портал, где будет автоматизирован весь процесс аренды. Система будет связана с Госказначейством и системой Прозорро.Продажи.