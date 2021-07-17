Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос

Основатель Amazon и самый богатый бизнесмен мира Джефф Безос вернулся на Землю после полета в космос. Капсула с Безосом и другими космическими туристами на парашютах приземлилась в техасской пустыне в 16.22 кв. Трансляция полета велась на YouTube-канале созданной миллиардером космической компании Blue Origin.

Вместе с Безосом на борту корабля New Shepard находились еще три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая прошла курс подготовки к космическому полету еще в 1960-х, но так и не стала участницей миссии, и 18-летний Оливер Деймен — первый коммерческий клиент Blue Origin, билет которому подарил его отец, основатель инвестфонда Somerset Capital Partners Джос Деймен. Фанк и Деймен стали соответственно самым возрастным и самым молодым астронавтом, которые когда-либо отправлялись в космос. Пилотов на борту New Shepard не было — корабль управляется автономно.

New Shepard стартовал с собственной пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне (штат Техас) в 16:12 кв, с задержкой на 12 минут от изначально объявленного времени пуска. Blue Origin могла позволить себе отложить полет, поскольку он не зависел от погодных или планетарных условий, пояснил в ходе трансляции конструктор New Shepard Гэри Лай.

Менее чем через пять минут после старта капсула с космическими туристами отделилась от ракеты-носителя и продолжила подъем, в то время как ракета отправилась обратно на Землю. В 16:16 капсула достигла высоты примерно 106 км над Землей, преодолев так называемую линию Кармана — условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 км над уровнем моря. Там астронавты провели несколько минут в невесомости, после чего капсула начала обратный путь. В 16:20 она вошла в атмосферу Земли и раскрыла парашюты для приземления. Весь полет занял чуть больше 10 минут.