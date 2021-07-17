Любченко считает слишком высоким уровень занятости в госсекторе

Государственный сектор обеспечивает 40% рабочих мест на рынке труда в Украине, из них 20% – в бюджетной сфере и 20% – в государственных корпорациях.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы» сказал первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

«Государство у нас — активный игрок на рынке труда. 40% рабочих мест — это государство. 20% – бюджетная сфера, 20% – государственные корпорации и 60% – бизнес. То есть на 40% (рабочих мест — ред.) государство несет ответственность. Это слишком высокий показатель, но это не заслуга, а недостаток, так как не развивается частный сектор экономики», — заявил Любченко.

Он добавил, что в Украине около 10−11 млн рабочих мест, и также есть вакансии, которые надо заполнить.

«Еще есть самозанятость. Мы четко это поймем, мы же не будем себя обманывать, что у нас 10 млн граждан не получают доходов? Они же получают доходы. И здесь вопрос о теневой экономике, о том фискальном чеке, о котором мы все говорим» , — отметил Любченко.

Комментируя политические заявления, вроде бы «фискальный чек — это зло, кассовый аппарат — это зло», чиновник сказал, что объем конечного потребления в Украине составляет около 3 трлн грн в год, однако только 60% этого объема проходит через фискальный чек, в том числе около 20% – это плата за коммунальные услуги.

«40% фискального потребления — ровно столько мы еще не видим. И все это воспроизводится зеркально в занятости. 10 млн (рабочих мест — ред.) мы видим, 10 млн не видим», — подчеркнул Любченко.