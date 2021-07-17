Louis Vuitton выпустил беспроводную колонку за $2,8 тыс. (видео)

Французский дом Louis Vuitton показал новую беспроводную колонку Horizon Light Up, выполненную в стилистике одной из женских сумок бренда.

Корпус новой колонки, сделанной из нержавеющей стали, стекла и кожи, выполнен в виде конуса диаметром 18 см и высотой 14 см. Horizon Light Up, стилизованная под сумку Louis Vuitton Toupie, украшена фирменными монограммами LV и подсветкой, включающей в себя 35 светодиодов. Колонка может работать в двух режимах: панорамного 360-градусного звука при установке вертикально в специальную подставку либо в режиме направленного звучания, когда Horizon Light Up лежит на боку. Устройство самостоятельно определяет свое положение и активирует соответствующие настройки.

Колонка получила чип Qualcomm QCS 404, 3-дюймовый сабвуфер и два 0,75-дюймовых высокочастотных динамика, работающих в диапазоне частот 60 Гц — 16 кГц. Три встроенных микрофона позволяют принимать звонки. Заявлено, что без подзарядки новинка сможет проработать до 15 часов. Управлять Horizon Light Up можно с помощью приложения Louis Vuitton Connect для смартфонов.

В продажу Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker поступит с 30 июля. Стоимость беспроводной колонки от модного бренда составит $2,8 тыс.