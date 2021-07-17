0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Louis Vuitton выпустил беспроводную колонку за $2,8 тыс. (видео)

Louis Vuitton выпустил беспроводную колонку за $2,8 тыс. (видео)

Французский дом Louis Vuitton показал новую беспроводную колонку Horizon Light Up, выполненную в стилистике одной из женских сумок бренда.

Корпус новой колонки, сделанной из нержавеющей стали, стекла и кожи, выполнен в виде конуса диаметром 18 см и высотой 14 см. Horizon Light Up, стилизованная под сумку Louis Vuitton Toupie, украшена фирменными монограммами LV и подсветкой, включающей в себя 35 светодиодов. Колонка может работать в двух режимах: панорамного 360-градусного звука при установке вертикально в специальную подставку либо в режиме направленного звучания, когда Horizon Light Up лежит на боку. Устройство самостоятельно определяет свое положение и активирует соответствующие настройки.

Колонка получила чип Qualcomm QCS 404, 3-дюймовый сабвуфер и два 0,75-дюймовых высокочастотных динамика, работающих в диапазоне частот 60 Гц — 16 кГц. Три встроенных микрофона позволяют принимать звонки. Заявлено, что без подзарядки новинка сможет проработать до 15 часов. Управлять Horizon Light Up можно с помощью приложения Louis Vuitton Connect для смартфонов.

В продажу Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker поступит с 30 июля. Стоимость беспроводной колонки от модного бренда составит $2,8 тыс.

По материалам Коммерсантъ-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.