К 2024 году правительство хочет создать инфраструктуру для 25 индустриальных парков

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков к 2024 году, для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект.
Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы», сообщает пресс-служба Минрегиона.
«В течение ближайших трех лет правительство планирует построить инфраструктуру для сети из двадцати пяти индустриальных парков за государственные средства. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест в смежных отраслях экономики», — заявил он.
Среди преимуществ индустриальных парков министр назвал низкий «барьер входа» и удобство для новых инвестиций. В частности, речь идет о компенсациях и льготных кредитах, налоговых и таможенных льготах.
Сейчас Минрегион совместно с комитетом по экономическому развитию ВР, Минэкономики и экспертами для создания базовой инфраструктуры и экономических стимулов подготовили ко второму чтению законопроект 4416−1 относительно изменений в закон об индустриальных парках. Документ предусматривает поддержку развития индустриальных парков через:
Для обеспечения налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков зарегистрированы соответствующие законопроекты 5688 и 5689.
Речь идет об освобождении от налога на прибыль на десять лет за его реинвестирование в развитие, освобождение от обложения пошлиной и НДС ввоза нового оборудования для собственного использования, установление льгот по налогу на недвижимость по решению общины.
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