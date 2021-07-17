У Ford появится автомобиль с названием Skyline

Компания Ford обратилась в патентное ведомство США с заявкой на регистрацию наименования Skyline. Заявление подано 12 июля и входит в категорию «Наземный транспорт», которая включает в себя легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Зачем “Форду” название, которое ассоциируется с Nissan, не уточняется.
Стоит отметить, что в Северной Америке Nissan Skyline официально никогда не продавали. Первые официально попавшие в США купе стали GT-R, которые вышли в 2007 году и отбросили «Скайлайн» со своего имени.
Что касается самого Ford, то он использовал в своей линейке моделей производное от Skyline название Skyliner. Так именовали некоторые купе-кабриолеты компании родом из 50-х, включая Crestline Skyliner, Fairlane Crown Victoria Skyliner и Galaxie Skyliner.
В 2014 году» Форд «презентовал прототип Transit Skyliner, представлявший собой премиальную версию пассажирского «Транзита». Тот автомобиль был прозван «частным самолетом на колесах».
Получится ли у Ford запатентовать название Skyline, и если да, то зачем оно ему понадобилось, остается загадкой.
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