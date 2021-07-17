0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

У Ford появится автомобиль с названием Skyline

У Ford появится автомобиль с названием Skyline

Компания Ford обратилась в патентное ведомство США с заявкой на регистрацию наименования Skyline. Заявление подано 12 июля и входит в категорию «Наземный транспорт», которая включает в себя легковые автомобили, внедорожники и пикапы. Зачем “Форду” название, которое ассоциируется с Nissan, не уточняется.

Стоит отметить, что в Северной Америке Nissan Skyline официально никогда не продавали. Первые официально попавшие в США купе стали GT-R, которые вышли в 2007 году и отбросили «Скайлайн» со своего имени.

Что касается самого Ford, то он использовал в своей линейке моделей производное от Skyline название Skyliner. Так именовали некоторые купе-кабриолеты компании родом из 50-х, включая Crestline Skyliner, Fairlane Crown Victoria Skyliner и Galaxie Skyliner.

В 2014 году» Форд «презентовал прототип Transit Skyliner, представлявший собой премиальную версию пассажирского «Транзита». Тот автомобиль был прозван «частным самолетом на колесах».

Получится ли у Ford запатентовать название Skyline, и если да, то зачем оно ему понадобилось, остается загадкой.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.