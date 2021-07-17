На 25 км трассы из Тернополя в Ивано-Франковск завершился капремонт

На 25 км трассы Н-18 — маршрута из Тернополя в Ивано-Франковск — устроен верхний финишный слой покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

Дорожники укрепили основание, устроили выравнивающий слой и 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на всей протяженности отрезка, за исключением подходов к мосту на обходе Бучача, которые будут ремонтироваться капитально вместе с сооружением.

«Кроме обновления покрытия, в населенных пунктах устанавливают освещение, пешеходные дорожки, заменяют дорожные знаки и монтируют барьерное ограждение. На опасных участках тротуара в селе Дарахов установили перильные ограждения», — говорится в сообщении ОГА.