0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

В Китае выпустили диктофон, который автоматически переводит речь в текст

В Китае выпустили диктофон, который автоматически переводит речь в текст

Компания Mobvoi выпустила диктофон AI Recorder в Китае. Устройство весит 20 граммов и оснащено зажимом, магнитным креплением и отверстием для подвешивания. По словам производителя, AI Recorder будет незаменимым помощником для журналистов и деловых людей.

AI Recorder записывает звук через два микрофона с шумоподавлением и сохраняет его в формате OGG или MP3 на накопитель объемом 16 гигабайт.

На него вмещается до 500 часов речи.

Запись можно переслать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth, или сохранить в облачном сервисе производителя.

Особенность диктофона – возможность задействовать онлайн-сервис транскрипции речи в текст. Сервис использует нейросети и работает с точностью до 94 процентов. Он автоматически выделяет абзацы и ключевые слова и даже может предоставить сокращенный вариант текста с главными моментами.

Сейчас устройство поддерживает только английский и китайский языки, но Mobvoi обещает со временем добавить и другие.

Производитель считает, что AI Recorder будет полезен для студентов, журналистов, секретарей и предпринимателей.

Цена Устройство уже продается по цене 99,99 долларов. В эту сумму входит место в облачном хранилище и годовая подписка на сервис транскрипции. Далее ее придется покупать отдельно за 69,99 долларов в год.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.