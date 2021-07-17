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Суд отказал в возвращении банка «Киевская Русь» на рынок – НБУ

Суд отказал в возвращении банка «Киевская Русь» на рынок – НБУ

Шестой апелляционный административный суд подтвердил невозможность возвращения на рынок неплатежеспособного ПАО «Банк «Киевская Русь».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Шестой апелляционный административный суд в порядке письменного производства постановлением от 13 июля 2021 года отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мажоритарного акционера ПАО «Банк «Киевская Русь» и оставил в силе постановление Окружного административного суда города Киева от 31 марта 2021 года, которым было закрыто производство в деле Национального банка об обязательстве совершить действия по восстановлению деятельности обанкротившегося ПАО «Банк «Киевская Русь», — говорится в сообщении.

Истцом по этому делу был экс-председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь» Виктор Братко, которому принадлежит 29,4% акций финучреждения.

«Суд в очередной раз подтвердил, что независимо от факта отмены в судебном порядке решений Национального банка по выводу банков с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен завершить процедуру ликвидации неплатежеспособного банка в соответствии с Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“. Ликвидация неплатежеспособного банка является необратимым процессом, а любые попытки со стороны акционеров неплатежеспособных банков ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов этих банков», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Как сообщалось, 23 мая 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности». В соответствии с ним Кодекс административного судопроизводства Украины дополнен статьей 2661, которая регламентирует особенности производства по делам относительно обжалования индивидуальных актов Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и решений Кабинета Министров относительно вывода банков с рынка.

По материалам УАИБ
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