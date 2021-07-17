Китай представил поезд на магнитной подвеске со скоростью 600 км/ч — СМИ

Китай представил во вторник поезд на магнитной подвеске (маглев), способный развивать скорость до 600 км/час. Об этом сообщили китайские государственные СМИ, передает Reuters.
Поезд, разработанный в Китае и произведенный в прибрежном городе Циндао, станет самым быстрым наземным транспортным средством в мире.
Используя электромагнитную силу, поезд на магнитной подвеске «левитирует» над рельсом без контакта между самим поездом и рельсами.
“Поезд использует электромагниты, чтобы подвешиваться над рельсами, и, поскольку нет трения от контакта с железнодорожными линиями, поезд может двигаться тихо и плавно», – сказал Лян Цзяньин, заместитель генерального директора и главный инженер корпорации China Railway Rolling Stock Corporation.
Издание отмечает, что Китай использует эту технологию почти два десятилетия в очень ограниченном масштабе. В Шанхае есть короткая линия магнитной подвески, идущая от одного из аэропортов к городу. Хотя в Китае еще нет междугородных или межпровинциальных линий, некоторые города, включая Шанхай и Чэнду, начали проводить исследования.
При скорости 600 км/ч дорога из Пекина в Шанхай на этом поезде займет всего 2,5 часа – это путешествие длиной более 1000 км (620 миль). Для сравнения, поездка займет 3 часа на самолете и 5,5 часов на скоростном поезде.
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