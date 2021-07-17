В Киеве ограбили банк. Женщина бросила в отделение «коктейль Молотова»

Сегодня в Киеве ограбили банк «Укрсиббанк». Женщина бросила «коктейль Молотова» и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила «коктейль Молотова», а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требования и немедленно вызвали полицию, которая прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.
В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
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