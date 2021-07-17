Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещания

В Украине процедура наследования осуществляется по завещанию или по закону.
Об этом сообщили специалисты Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в г. Сумы.
Если последняя воля наследодателя была нотариально заверена и изложена в завещании, право на наследование имеют лица, определенные в таком документе.
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В случае же отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства, наследование осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а именно: поочередно:
Важно знать, что каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия и в случае изменения очередности получения права на наследство.
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