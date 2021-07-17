Очередь наследников: кто получит наследство, если нет завещания

В Украине процедура наследования осуществляется по завещанию или по закону.

Об этом сообщили специалисты Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в г. Сумы.

Если последняя воля наследодателя была нотариально заверена и изложена в завещании, право на наследование имеют лица, определенные в таком документе.

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В случае же отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства, наследование осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а именно: поочередно:

І очередь наследников по закону – дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, родители;

II очередь наследников – родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери;

III очередь – родные дядя и тетя наследодателя;

IV очередь наследников – лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;

к V очереди наследников относятся все остальные родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, при этом родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени. Также в пятую очередь наследников включают иждивенцев наследодателя, которые не были членами его семьи.

Важно знать, что каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия и в случае изменения очередности получения права на наследство.