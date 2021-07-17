Киев ускорит процесс установки габаритных ворот на въездах в Киев

Столичные власти планируют установить на въездах в Киев специальные габаритные ворота для проверки габаритов транспортных средств. В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации состоялось совещание, на котором рассматривались пути ускорения решения вопроса об установке таких сооружений на въездах в столицу.

Об этом стало известно из протокола №79 от 9 июля 2021 года совещания об ускорении решения вопроса обустройства габаритных ворот на въездах в Киев.

Согласно документу, собравшиеся решили, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен будет запросить в Управлении патрульной полиции Киева актуальный перечень адресов второстепенных въездов в столицу для дальнейшей установки габаритных ворот.

Также должны доработать схему организации дорожного движения по обустройству габаритных ворот в микрорайоне Бортничи на перекрестке улицы Промышленной и автодороги Т1016.

Габаритные ворота – это специальная конструкция для проверки соответствия габаритов транспортного средства. Габаритные ворота обычно состоят из двух вертикальных стоек с горизонтальной перекладиной между ними, к которой подвешены вертикальные планки.