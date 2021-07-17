«Черкассыгаз сбыт» выплатил «Нафтогазу» 68,5 млн грн долга

ООО «Черкассыгаз сбыт» выплатило НАК «Нафтогаз Украины» 68,5 млн грн долга за потребленный в 2018-2020 годах газ. Об этом сообщается в пресс-релизе «Нафтогаза».

Отмечается, что таким образом предприятие выполнило решение Хозяйственного суда Черкасской области от 18 марта 2021 года и Северного апелляционного хозяйственного суда от 2 июня 2021 года.

Задолженность «Черкассыгаз сбыта» возникла в рамках договора купли-продажи газа для нужд населения, заключенного еще в конце 2018 года.

Напомним: Верховная Рада приняла закон о реструктуризации долгов на рынке газа. Документ распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки.