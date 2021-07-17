Межбанк: ждать ли падения доллара до 27,10 гривен

Во вторник главными факторами, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка и курс, станут:

1) окончание периода бюджетных платежей у клиентов;

2) текущая деятельность предприятий в условиях разрешения Нацбанком покупки валюты без контрактов на сумму в эквиваленте до 100 тысяч евро в день, которое начинает работать с сегодняшнего дня;

3) аукцион Минфина по размещению ОВГЗ.

Фактически тот, кто не успел еще рассчитаться с государством по налогам, сегодня еще будет активно это делать, чтобы «не влететь» с штрафами. Это традиционно добавит предложения валюты на рынке и сыграет в пользу нацвалюты. Кроме этого, клиентам надо профинансировать текущие гривневые расходы по хозяйственной деятельности и на это тоже нужна гривна.

Частично может добавить спрос на валюту в ближайшие дни вступление в силу постановления НБУ № 80 от 13.07.2021 года. Некоторые клиенты просто решат излишек гривны перевести в валюту, часть – просто протестировать работу нового механизма и даже «поиграть» на курсе как доллара, так и евро. В любом случае — это несколько увеличит спрос на межбанке в ближайшие дни. Но особой угрозы для курса нацвалюты мы пока на текущий момент в этом механизме не видим. Дело в том, что особого излишка гривневых ресурсов у компаний нет, а значит и особых возможностей по массированной скупке доллара и евро у них тоже не возникнет.

Как мы писали ранее, фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ также будет оказывать определенное воздействие на поведение участников торгов. Но в этот раз его влияние будет ограниченным. Дело в том, что все они ждут решения Правления Нацбанка по учетной ставке, а оно будет оглашено только 22-го числа. Нерезиденты и часть местных игроков будут ждать решения регулятора, что сократит их активность на аукционе и не добавит большого притока валюты на межбанк.

После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения короткие гривневые бумаги на 196 дней на сумму 500 млн гривен и оставили:

ОВГЗ

1) облигации в гривне на 364 и 490 дней на суммы по 3 млрд гривен каждых; 2) без ограниченийв гривне на 763, 1078 и 1757 дней; 3) бумаги в евро без ограничения по сумме на 323 дня.

Учитывая, что уже 21 июля Минфину предстоит погасить гривневые облигации на 15,61 млрд гривен и выплатить проценты еще по другим 5 выпускам бумаг, деньги чиновникам явно нужны. Но пока нет решения по учетной ставке — на большие суммы покупок облигаций со стороны иностранцев мы бы не рассчитывали. В основном, покупателями на этом аукционе будут госбанки и другие местные игроки.

По нашим расчетам, 20 июля будет продано облигаций в гривневом эквиваленте на сумму от 6,1 до 9,7 млрд гривен с доходностью по гривневым бумагам — от 8,85% до 12,59% годовых, в зависимости от сроков размещения, и облигации в евро с доходностью около 2,5% годовых.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 125−140 млн при заключении до 440−550 сделок.

Для особого давления на курс гривны на торгах оснований нет, но и значительного падения котировок американской валюты ждать не стоит. Дело в том, что при малейших намеках на значительное проседание курса доллара — мы увидим на торгах Нацбанк с выкупом излишка валюты, что и поддержит безналичный курс доллара на торгах. А вот на наличном рынке ощущается определенный переизбыток предложения валюты, что позволяет владельцам обменников периодически пытаться занижать курс приема с целью в 27 гривен. При этом курс продажи доллара они оставляют на среднерыночном уровне.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 20 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,12−27,35 грн, евро — коридор 31,85−32,20 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,21 / 27,23

евро — 32,05 / 32,08

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке