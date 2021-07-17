Межбанк: ждать ли падения доллара до 27,10 гривен

Во вторник главными факторами, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка и курс, станут:
1) окончание периода бюджетных платежей у клиентов;
2) текущая деятельность предприятий в условиях разрешения Нацбанком покупки валюты без контрактов на сумму в эквиваленте до 100 тысяч евро в день, которое начинает работать с сегодняшнего дня;
3) аукцион Минфина по размещению ОВГЗ.
Фактически тот, кто не успел еще рассчитаться с государством по налогам, сегодня еще будет активно это делать, чтобы «не влететь» с штрафами. Это традиционно добавит предложения валюты на рынке и сыграет в пользу нацвалюты. Кроме этого, клиентам надо профинансировать текущие гривневые расходы по хозяйственной деятельности и на это тоже нужна гривна.
Частично может добавить спрос на валюту в ближайшие дни вступление в силу постановления НБУ № 80 от
Как мы писали ранее, фактор сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ также будет оказывать определенное воздействие на поведение участников торгов. Но в этот раз его влияние будет ограниченным. Дело в том, что все они ждут решения Правления Нацбанка по учетной ставке, а оно будет оглашено только 22-го числа. Нерезиденты и часть местных игроков будут ждать решения регулятора, что сократит их активность на аукционе и не добавит большого притока валюты на межбанк.
После консультаций с первичными дилерами чиновники убрали из предложения короткие гривневые бумаги на 196 дней на сумму 500 млн гривен и оставили:1) облигации в гривне на 364 и 490 дней на суммы по 3 млрд гривен каждых; 2) без ограничений ОВГЗ в гривне на 763, 1078 и 1757 дней; 3) бумаги в евро без ограничения по сумме на 323 дня.
Учитывая, что уже 21 июля Минфину предстоит погасить гривневые облигации на 15,61 млрд гривен и выплатить проценты еще по другим 5 выпускам бумаг, деньги чиновникам явно нужны. Но пока нет решения по учетной ставке — на большие суммы покупок облигаций со стороны иностранцев мы бы не рассчитывали. В основном, покупателями на этом аукционе будут госбанки и другие местные игроки.
По нашим расчетам, 20 июля будет продано облигаций в гривневом эквиваленте на сумму от 6,1 до 9,7 млрд гривен с доходностью по гривневым бумагам — от 8,85% до 12,59% годовых, в зависимости от сроков размещения, и облигации в евро с доходностью около 2,5% годовых.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 125−140 млн при заключении до 440−550 сделок.
Для особого давления на курс гривны на торгах оснований нет, но и значительного падения котировок американской валюты ждать не стоит. Дело в том, что при малейших намеках на значительное проседание курса доллара — мы увидим на торгах Нацбанк с выкупом излишка валюты, что и поддержит безналичный курс доллара на торгах. А вот на наличном рынке ощущается определенный переизбыток предложения валюты, что позволяет владельцам обменников периодически пытаться занижать курс приема с целью в 27 гривен. При этом курс продажи доллара они оставляют на среднерыночном уровне.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 20 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,12−27,35 грн, евро — коридор 31,85−32,20 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,21 / 27,23
евро — 32,05 / 32,08
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньгиВчера, 20:03 - 1827 10
В Пенсионном фонде образовалась дыра на десятки млрд: решение от экспертаВчера, 21:02 - 1515 5
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 41266 4
Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)3 ч. назад - 1016 3
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналкиВчера, 09:06 - 14081 3
Турция может закрыть границы для туристовВчера, 20:21 - 41266 4
Зарплаты украинских тестировщиков летом 2021 (инфографика)Вчера, 16:03 - 3092
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицыВчера, 13:02 - 2765
Сколько заработали крупнейшие МФО в 2020 году (исследование)Вчера, 14:02 - 2469
НБУ собирается изъять из обращения «золотую» гривнуВчера, 16:38 - 1979
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay2 ч. назад - 85
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 265
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 937
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 661 2
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 607 1