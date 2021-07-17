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Google прекратила продажу наушников Pixel Buds

Google прекратила продажу наушников Pixel Buds

Несколько месяцев назад Google выпустила на рынок свои вторые полностью беспроводные наушники Pixel Buds A, стартовая цена которых составляет $100. Теперь же компания прекратила продажу оригинальных наушников Pixel Buds. Компания еще не подтвердила прекращение производства в официальном заявлении, но продукт исчез из интернет-магазина компании в Соединенных Штатах.

Также наушники больше невозможно купить в сторонних магазинах, включая Best Buy. Ожидается, что этой осенью Google выпустит полноценного преемника Pixel Buds, который предложит такие функции, как активное шумоподавление, чтобы конкурировать с Apple AirPods 3 и Samsung Galaxy Buds 2.

А пока что у поклонников Google есть возможность купить только Google Pixel Buds A – с сенсорными элементами для ответа на звонки и управлением воспроизведением. Наушники соответствуют степени защиты IPX4 и могут работать до 5 часов без зарядного чехла или до 24 часов при его наличии.

По материалам Portaltele
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