Google прекратила продажу наушников Pixel Buds

Несколько месяцев назад Google выпустила на рынок свои вторые полностью беспроводные наушники Pixel Buds A, стартовая цена которых составляет $100. Теперь же компания прекратила продажу оригинальных наушников Pixel Buds. Компания еще не подтвердила прекращение производства в официальном заявлении, но продукт исчез из интернет-магазина компании в Соединенных Штатах.
Также наушники больше невозможно купить в сторонних магазинах, включая Best Buy. Ожидается, что этой осенью Google выпустит полноценного преемника Pixel Buds, который предложит такие функции, как активное шумоподавление, чтобы конкурировать с Apple AirPods 3 и Samsung Galaxy Buds 2.
А пока что у поклонников Google есть возможность купить только Google Pixel Buds A – с сенсорными элементами для ответа на звонки и управлением воспроизведением. Наушники соответствуют степени защиты IPX4 и могут работать до 5 часов без зарядного чехла или до 24 часов при его наличии.
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