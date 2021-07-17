Apple удалила приложение для проверки поддельных отзывов в интернет-магазине

Крупнейший интернет-магазин Amazon потребовал от Apple удалить из магазина приложений программу Fakespot, которая выявляет поддельные отзывы к товарам.

Теперь Fakespot можно скачать из App Store. Amazon обеспокоился этим приложением потому, что в нем якобы была «вводящая в заблуждение информация», а еще оно создавало потенциальные уязвимости в системе безопасности. Сначала Amazon пытался связаться с разработчиками Fakespot, но они не пошли на поводу у интернет-гиганта.

А вот Apple выполнила требования компании. Amazon после этого поблагодарила купертиновцев и отметила, что приложение вредило бизнесу продавцов.

Команда Fakespot в итоге призналась, что действительно собирала некоторые пользовательские данные, но не передавала их никому. Разработчики не считают себя виновными.

Apple же не назвала истинную причину удаления Fakespot.