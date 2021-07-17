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НБУ наказал финкомпанию за отказ от проверки

НБУ наказал финкомпанию за отказ от проверки

Национальный банк отозвал (аннулировал) все имеющиеся лицензии финкомпании «Арбо Финанс» по результатам внеплановой инспекционной проверки.

По данным НБУ, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг принял такое решение 16 июля.

В июне департамент выездных проверок НБУ провел внеплановую инспекционную проверку ФК «Арбо Финанс». Установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Нацбанка не были допущены к проверке и уполномоченное лицо от финкомпании отсутствовало на протяжении первого дня проверки.

Отказ небанковского финучреждения в проведении проверки, в том числе и из-за отсутствия в течение первого дня проверки уполномоченного лица (руководитель объекта проверки или лицо, исполняющее его обязанности), является основанием для применения меры воздействия в виде аннулирования лицензий на ведение деятельности по предоставлению финуслуг.

Санкции вступили в силу с 16 июля 2021 года. С этого дня финансовая компания теряет право вести деятельность по предоставлению финансовых услуг, на ведение которой была выдана лицензия, в частности:

• заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении финуслуг с клиентами относительно вида финуслуг, на производство которых была выдана лицензия;

• заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финуслуг, которые имеют следствием увеличение обязательств участника рынка небанковских финуслуг перед клиентами относительно вида финуслуг, на производство которых была выдана лицензия.

В то же время отзыв лицензий не избавляет финучреждение от выполнения обязательств по договорам о предоставлении финуслуг, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.

В июне НБУ начал применять к финкомпаниям меры воздействия в виде приостановления и аннулирования лицензий за непредставление отчетности и отказ в проведении проверок. Ранее решения о применении таких санкций принимались только в отношении страховых компаний. Также было увеличено общее количество принудительных исключений из реестра финучреждений ввиду отсутствия у компаний лицензий.

По материалам Финансовый клуб
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