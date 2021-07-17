НБУ наказал финкомпанию за отказ от проверки

Национальный банк отозвал (аннулировал) все имеющиеся лицензии финкомпании «Арбо Финанс» по результатам внеплановой инспекционной проверки.
По данным НБУ, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг принял такое решение 16 июля.
В июне департамент выездных проверок НБУ провел внеплановую инспекционную проверку ФК «Арбо Финанс». Установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Нацбанка не были допущены к проверке и уполномоченное лицо от финкомпании отсутствовало на протяжении первого дня проверки.
Отказ небанковского финучреждения в проведении проверки, в том числе и из-за отсутствия в течение первого дня проверки уполномоченного лица (руководитель объекта проверки или лицо, исполняющее его обязанности), является основанием для применения меры воздействия в виде аннулирования лицензий на ведение деятельности по предоставлению финуслуг.
Санкции вступили в силу с 16 июля 2021 года. С этого дня финансовая компания теряет право вести деятельность по предоставлению финансовых услуг, на ведение которой была выдана лицензия, в частности:
• заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении финуслуг с клиентами относительно вида финуслуг, на производство которых была выдана лицензия;
• заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финуслуг, которые имеют следствием увеличение обязательств участника рынка небанковских финуслуг перед клиентами относительно вида финуслуг, на производство которых была выдана лицензия.
В то же время отзыв лицензий не избавляет финучреждение от выполнения обязательств по договорам о предоставлении финуслуг, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.
В июне НБУ начал применять к финкомпаниям меры воздействия в виде приостановления и аннулирования лицензий за непредставление отчетности и отказ в проведении проверок. Ранее решения о применении таких санкций принимались только в отношении страховых компаний. Также было увеличено общее количество принудительных исключений из реестра финучреждений ввиду отсутствия у компаний лицензий.
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