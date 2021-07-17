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Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающим

Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающим

Нидерландская компания QuantWare объявила, что начет продавать квантовые процессоры на базе кубитов Transmon, которые составляют основу аналогичных машин Google, IBM и Rigetti.

Такие кубиты, к сожалению, могут действовать только при температурах, требующих жидкого гелия и специализированного охлаждающего оборудования. В основе процессора Soprano лежат пять кубитов Transmon. Точность каждого из них составляет 99,9%.

Купить такой процессор смогут различные учреждения, в том числе учебные заведения. Заказчики смогут получить процессоры в полностью готовом виде или попросить настройку целевых параметров.

Компания намерена увеличивать количество кубитов в два-четыре раза каждый год в течение следующих нескольких лет. В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространенными.

По материалам iTechua
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