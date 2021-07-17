Huawei раскрыла характеристики камеры Huawei P50

Компания Huawei опубликовала новый тизер смартфона Huawei P50, на задней панели которого видна надпись VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH.

Устройство будет оснащено сверхширокоугольной 18-мм камерой, а также телеобъективом в 5-кратным оптическим зумом. Диафрагма составляет от F / 1,8 до F / 3,4, а фокусное расстояние колеблется от 18 до 125 мм.

Вчера появились сведения о том, что в старшей модели Huawei P50 Pro+ будет телеобъектив с 20-кратным оптическим и 200-кратным цифровым зумом. Однако данная информация пока официально не подтверждена.

Компания уже подтвердила, что официальный анонс Huawei P50 состоится 29 июля. Сначала на рынке появится базовая версия Huawei P50 с плоским 6,3-дюймовым экраном, а также однокристальной системой Snapdragon 888. Huawei будет использовать дисплеи производства BOE во всех моделях серии Huawei P50.