Суд заблокировал продажу Укрэксимбанком долгов львовского автобусного завода

16.07.2021 Хозсуд г. Киева удовлетворил заявление ООО «Львовские автобусные заводы» об обеспечении иска и до вступления в законную силу решения суда по делу № 910/11 305/21.
— наложил арест на имущественные права, вытекающие из кредитных договоров № 6004К51 от 01.09.2004, № 6004К2 от 04.02.2004, договоров ипотеки № 6004Z7 от 05.02.2004, № 6005Z69 от 28.04.2005, № 6004Z110 от 01.09.2004, договора залога от
— запретил Укрэксимбанку осуществлять любые действия по отчуждению ООО «Капитал-Финанс» права собственности на лот № 1, в частности, осуществлять любые действия относительно оформления результатов торгов, подписывать протокол электронного аукциона UA-PS-2021−06−03−90−2 от 05.07.2021, заключать и подписывать договор купли-продажи (уступки права требования) по лоту № 1, который состоит из права требования, вытекающие из упомянутых кредитных договоров, договоров ипотеки и залога;
— запретил для ООО «Капитал-Финанс» осуществлять любые действия относительно обретения права собственности на лот № 1, в частности, осуществлять любые действия относительно оформления результатов торгов, подписывать протокол электронного аукциона UA-PS-2021−06−03−90−2 от
— запретил для ООО «Капитал-Финанс» и любым другим лицам перечислять средства Укрэксимбанку по договору купли-продажи (уступки права требования) по указанному выше лоту № 1 на электронном аукционе UA-PS-2021−06−03−90−2 от 05.07.2021;
-запретил любым физическим или юридическим лицам,
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