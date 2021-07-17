В августе начнет работать платежная система Facebook Pay для интернет-магазинов

В обозримом будущем Facebook Pay планирует выйти за пределы собственных платформ и предоставить возможность продавцам и покупателям пользоваться своим сервисом оплат параллельно с другими платежными системами
Сначала Facebook запустил свою платежную систему для использования на основном сайте, а также в WhatsApp и Instagram, сообщает Gadgets 360. Теперь, как Google, PayPal, Amazon Pay и другие, Facebook Pay открывается для использования в транзакциях с розничными продавцами. Первыми добавят систему на свои сайты продавцы Shopify, остальные смогут это сделать уже в августе текущего года.
Конечно, это не только более простой способ для розничных продавцов получать деньги с помощью карт, которые клиенты уже сохранили в своих профилях Facebook, но и способ получить еще больше данных в Facebook.
На странице конфиденциальности для Facebook Pay четко указано:
1. Как и в случае с предыдущими вариантами оплаты в наших приложениях, когда вы совершаете платежи с помощью Facebook Pay, мы собираем информацию о покупке, такую как способ оплаты, дату транзакции, выставление счетов, доставку и контактные данные. Мы разработали Facebook Pay для безопасного хранения и шифрования номеров ваших карт и банковских счетов.
2. Как и в случае с другими нашими продуктами, действия, которые вы совершаете с помощью Facebook Pay, могут быть использованы для таких целей, как предоставление вам более релевантного контента и рекламы, поддержка клиентов и обеспечение безопасности и целостности.
Предоставленные вами номера карт и банковских счетов не будут использоваться для персонализации вашего опыта или информирования о рекламе, которую вы видите.
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