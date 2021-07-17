Инсайдеры назвали дату начала продаж нового iPhone

В американской технологической корпорации Apple до сих пор не подтвердили дату презентации нового iPhone. Также не известно, как он будет называться и когда будет доступен для заказа. Некоторые инсайдеры считают, что Apple продолжит называть смартфоны в соответствии с их порядковым номером.

Как сообщает информатор LeaksApplePro в своем Twitter-аккаунте, презентация iPhone 13 состоится 14 сентября, а уже 17-го гаджет станет доступен для заказа. Отмечается, что в нескольких странах старт продаж назначат на 24 сентября. Неизвестно, стоит ли ждать повторения ситуации прошлого года, когда первым на рынок вышел базовый iPhone 12, а его варианты – mini и Pro Max – появились на месяц позже.

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Ранее “Урядовий кур’єр” писал, что стали известны некоторые технические подробности о будущем смартфоне. Да, у него, вероятно, будут аккумуляторы большого объема (от 2406 мАч в младшей модели до 4325 мАч у старшей), из-за чего корпус будет немного шире, чем у iPhone 12. Также необходимо ожидать значительное улучшение камер, экраны с частотой 120 Гц (в модели Pro) и уменьшенный вырез в экране. Однако некоторые сканеры, появление которых ждали пользователи iPhone, не появятся.

Также сообщалось, что аналитики назвали вероятную стоимость будущего гаджета. Инсайдеры уверены, что Apple не намерена завышать цену из-за дефицита некоторых компонентов для производства гаджетов, хотя и хочет оставаться на рынке премиальных устройств.