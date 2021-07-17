Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов (фото)

Корейский техногигант Samsung начал работу над 1000-дюймовым дисплеем, предназначенным для коммерческих целей.

Об этом сообщает New Atlas.

Компания начала проект The Wall еще в 2018 году. На выставке CES дебютировал дисплей на 146 дюймов, состоящий из отдельных экранов. В следующем году Samsung представила еще более крупный вариант на 292 дюйма с разрешением 8К и технологией Micro LED.

В модели 2021 года каждый светодиод уменьшен для улучшения однородности цвета и повышения контрастности. Дисплей также будет иметь разрешение 8К, но с частотой уже в 120 Гц. Для этого их оснастят новым процессором Micro AI, использующий до 16-ти различных моделей нейронных сетей для анализа и оптимизации каждого кадра для удаления шума и повышения контраста.

Благодаря модульности, The Wall сможет менять конфигурацию и быть:

выпуклым,

вогнутым,

L-образным,

наклоненным под разными углами.

Стоимость новинки не разглашается, но 1000-дюймовый дисплей уже доступен к предзаказу в некоторых странах.