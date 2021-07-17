0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов (фото)

Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов (фото)

Корейский техногигант Samsung начал работу над 1000-дюймовым дисплеем, предназначенным для коммерческих целей.

Об этом сообщает New Atlas.

Компания начала проект The Wall еще в 2018 году. На выставке CES дебютировал дисплей на 146 дюймов, состоящий из отдельных экранов. В следующем году Samsung представила еще более крупный вариант на 292 дюйма с разрешением 8К и технологией Micro LED.

В модели 2021 года каждый светодиод уменьшен для улучшения однородности цвета и повышения контрастности. Дисплей также будет иметь разрешение 8К, но с частотой уже в 120 Гц. Для этого их оснастят новым процессором Micro AI, использующий до 16-ти различных моделей нейронных сетей для анализа и оптимизации каждого кадра для удаления шума и повышения контраста.

Благодаря модульности, The Wall сможет менять конфигурацию и быть:

  • выпуклым,
  • вогнутым,
  • L-образным,
  • наклоненным под разными углами.

Стоимость новинки не разглашается, но 1000-дюймовый дисплей уже доступен к предзаказу в некоторых странах.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.