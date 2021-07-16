0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Межбанк: доллар тестировал значения ниже 27,20

Межбанк: доллар тестировал значения ниже 27,20

Понедельник на валютном рынке прошел под знаком противостояния курсовых интересов крупных игроков. Ощущалось влияние фактора пика бюджетных расчетов у клиентов и поэтому за день котировки доллара все же просели – со стартовых 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен. Периодически доллар тестировал значения ниже уровня в 27,20 гривен, но затем курс быстро возвращался выше этой отметки.

За счет роста котировок евро на международных рынках относительно доллара – евровалюта подорожала и на украинском межбанке – с 32,08/32,12 до 32,15/32,17 гривен к концу сессии. На внешних площадках евро вырос за это время до 1,182 доллара на момент написания статьи.

НБУ участия в торгах сегодня не принимал, а спекулянты в основном работали в формате “в две стороны”.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и с утренних 27,22/27,25 к 11 часам доллар просел до 27,185/27,21 гривен. Но ближе к 12 часам на торги вышли основные покупатели, которые выжидали “дна” по курсу. Это на время изменило расклад сил на межбанке и на 12:00 котировки доллара достигли отметки 27,185/27,21 гривен, а на обед дилеры пошли при уровнях 27,22/27,24.

После 14 часов основная часть спроса уже была закрыта, а вот продавцов еще хватало. Сказывалась нехватка гривны для закрытия платежей по налогам у части компаний. Предложение опять превысило спрос и к 15:00 доллар просел до 27,21/27,23 гривен, а к концу сессии он подешевел еще до отметки 27,20/27,22. На этом уровне в этот понедельник и закрылись торги по доллару. Регулятор сегодня в торгах не участвовал.

Главные события 19 июля на валютном рынке:

  • Доллар за день подешевел с 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен, а евро вырос с 32,08/32,12 до 32,15/32,17.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2016 гривен, а официальный курс на 20 июля 2021 года установлен на уровне 27,2132 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,20 / 27,22
евро – 32,15 / 32,17

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1807 / 1,1809

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.