Межбанк: доллар тестировал значения ниже 27,20

Понедельник на валютном рынке прошел под знаком противостояния курсовых интересов крупных игроков. Ощущалось влияние фактора пика бюджетных расчетов у клиентов и поэтому за день котировки доллара все же просели – со стартовых 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен. Периодически доллар тестировал значения ниже уровня в 27,20 гривен, но затем курс быстро возвращался выше этой отметки.

За счет роста котировок евро на международных рынках относительно доллара – евровалюта подорожала и на украинском межбанке – с 32,08/32,12 до 32,15/32,17 гривен к концу сессии. На внешних площадках евро вырос за это время до 1,182 доллара на момент написания статьи.

НБУ участия в торгах сегодня не принимал, а спекулянты в основном работали в формате “в две стороны”.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и с утренних 27,22/27,25 к 11 часам доллар просел до 27,185/27,21 гривен. Но ближе к 12 часам на торги вышли основные покупатели, которые выжидали “дна” по курсу. Это на время изменило расклад сил на межбанке и на 12:00 котировки доллара достигли отметки 27,185/27,21 гривен, а на обед дилеры пошли при уровнях 27,22/27,24.

После 14 часов основная часть спроса уже была закрыта, а вот продавцов еще хватало. Сказывалась нехватка гривны для закрытия платежей по налогам у части компаний. Предложение опять превысило спрос и к 15:00 доллар просел до 27,21/27,23 гривен, а к концу сессии он подешевел еще до отметки 27,20/27,22. На этом уровне в этот понедельник и закрылись торги по доллару. Регулятор сегодня в торгах не участвовал.

Главные события 19 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 27,22/27,25 до 27,20/27,22 гривен, а евро вырос с 32,08/32,12 до 32,15/32,17.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2016 гривен, а официальный курс на 20 июля 2021 года установлен на уровне 27,2132 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,20 / 27,22

евро – 32,15 / 32,17

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1807 / 1,1809

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