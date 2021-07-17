В Швеции разрабатывают электросамолет с запасом хода 400 км (фото)

Шведский стартап Heart Aerospace разрабатывает полностью электрический самолет для совершения непродолжительных перелетов.
Об этом сообщает New Atlas.
Самолет будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. В компании утверждают, что изначально максимальный запас хода составит 400 километров, однако впоследствии он будет увеличен.
Представители Heart Aerospace уверяют, что их электрический двигатель в 20 раз дешевле, чем двигатель обычного пассажирского самолета. А затраты на его содержание в 100 раз ниже затрат традиционных двигателей.
Транспортное средство разрабатывается с возможностью использовать взлетно-посадочные полосы до 750 метров.
Компания заявляет, что электрический самолет должен быть пригоден к коротким рейсам над горной местностью или между островами, где путешествия автомобильным транспортом будут нецелесообразными.
Heart Aerospace рассчитывает доработать проект своего самолета ES-19 до 2023 года и совершить свой первый тестовый полет в первом квартале 2024 года. Компания также надеется, что самолет получит сертификацию в 2026 году, что позволит ему вступить в эксплуатацию в последнем квартале того же года.
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