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Назван самый эффективный электромобиль в мире

Ford Mustang Mach-E стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса среди электромобилей по энергоэффективности. Команда из трех человек – Пол Клифтон, Фергал МакГрат и Кевин Брукер – совершила 27-часовой переезд по туристическому маршруту Джон-о’Гротс – Лендс-Энд. Он проходит между крайней юго-западной точкой Великобритании и крайней северной точкой Шотландии.

Общая протяженность заезда составила 1351,85 км. При этом водители дважды останавливались для подзарядки батареи, потратив на это около 45 минут. По данным производителя, 10 минут зарядки от терминала на 150 кВт хватает на 117 км. Как утверждается, в среднем кроссовер проезжал 10,5 км на 1 кВт/ч, а средняя скорость заезда составляла 50 км/ч.

По словам авторов рекорда, несмотря на то, что по оценке EPA энергоэффективность Ford Mustang Mach-E далеко не лучшая в отрасли, кроссовер вполне способен справиться с длительным переездом. Как утверждается, после дневных испытаний общей протяженностью 402 км батарея автомобиля оставалась заряженной на 45%.

Рекорд был установлен на Mustang Mach-E Extended Range RWD с 294-сильным двигателем и батареей на 88 кВт/ч. Паспортный запас хода такого кроссовера Форд Мустанг составляет 610 км. Как доказали участники заезда, в реальности он может превышать 800 км.

По материалам autocentre.ua
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