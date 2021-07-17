Назван самый эффективный электромобиль в мире

Ford Mustang Mach-E стал новым рекордсменом Книги рекордов Гиннесса среди электромобилей по энергоэффективности. Команда из трех человек – Пол Клифтон, Фергал МакГрат и Кевин Брукер – совершила 27-часовой переезд по туристическому маршруту Джон-о’Гротс – Лендс-Энд. Он проходит между крайней юго-западной точкой Великобритании и крайней северной точкой Шотландии.
Общая протяженность заезда составила 1351,85 км. При этом водители дважды останавливались для подзарядки батареи, потратив на это около 45 минут. По данным производителя, 10 минут зарядки от терминала на 150 кВт хватает на 117 км. Как утверждается, в среднем кроссовер проезжал 10,5 км на 1 кВт/ч, а средняя скорость заезда составляла 50 км/ч.
По словам авторов рекорда, несмотря на то, что по оценке EPA энергоэффективность Ford Mustang Mach-E далеко не лучшая в отрасли, кроссовер вполне способен справиться с длительным переездом. Как утверждается, после дневных испытаний общей протяженностью 402 км батарея автомобиля оставалась заряженной на 45%.
Рекорд был установлен на Mustang Mach-E Extended Range RWD с 294-сильным двигателем и батареей на 88 кВт/ч. Паспортный запас хода такого кроссовера Форд Мустанг составляет 610 км. Как доказали участники заезда, в реальности он может превышать 800 км.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономияВчера, 10:03 - 18108 31
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторовВчера, 08:02 - 19136 13
Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электроннымиВчера, 07:06 - 1318 7
Украинцам хотят разрешить фотографировать нарушения ПДД и получать за это деньгиВчера, 20:03 - 881 5
Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВСВчера, 01:09 - 824 5
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторовВчера, 08:02 - 19136 13
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономияВчера, 10:03 - 18108 31
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналкиВчера, 09:06 - 10024
Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУВчера, 11:01 - 4761
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицыВчера, 13:02 - 2569
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 219
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 831
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 612 1
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 581 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1954 1