Хэтчбек Toyota Aqua нового поколения представлен официально (фото)

Компания Toyota представила новое поколение гибридного хэтчбека Aqua, представляющего собой младшего брата Prius. Первая генерация этой модели за 10 лет разошлась на рынке тиражом в 1 миллион 870 экземпляров, а в Японии долгое время удерживала статус бестселлера. В последние годы продажи автомобиля стали падать, но в «Тойота» надеются переломить ситуацию с выходом второго поколения «Аква».
С изменением генерации Toyota Aqua сохранила прежний форм-фактор, а также практически не изменилась с точки зрения габаритов. Длина по-прежнему составляет 4050 мм, ширина – 1695 м, а высота прибавила 30 мм – до 1485 м. Колесную базу модели увеличили на 50 мм – до 2600 мм.
В основу модели легла новая платформа GA-B – разновидность модульной архитектуры TNGA. За счет изменения базы кузов и шасси «Аквы» удалось сделать жестче, что позволило улучшить ездовой комфорт и снизить уровень шумов.
Автомобиль получил полностью новую гибридную силовую установку, работающую на базе двигателя трехцилиндровый M15A-FXE, который ранее дебютировал в новом Yaris. Двигатель также работает по циклу Аткинсона, но его отдача увеличилась с 74 до 91 л. с., а крутящий момент прибавил со 111 до 120 Нм. Электромотор теперь выдает 80 лошадиных сил и 141 Нм, тогда как отдача его предшественника составляла 61 л. с. и 169 Нм. Традиционную трансмиссию, как и в других гибридных моделях «Тойота», заменили на электромеханический вариатор.
Кроме того, новая Aqua в качестве опции предложена с системой полного привода E-Four и отдельным электрическим двигателем на задней оси, который позволяет трогаться на скользком покрытии, а потом при наборе скорости автоматически отключается.
В базовых версиях «Аква» получила литий-ионный аккумулятор на 4,3 А/ч, а в более дорогих стала первой моделью «Тойота», которую укомплектовали современной биполярной никель-водородной батареей.
Цены на автомобиль уже объявлены. В Японии за него будут просить от 18 тысяч долларов.
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