Yamaha презентовала гибридные полноразмерные наушники (фото)

Yamaha утверждает, что опиралась на десятилетия опыта совершенствования 2-канального звука на уровне домашнего кинотеатра, чтобы разработать 3D Sound Field для своих новых наушников YH-L700A. Основной акцент новой технологии направлен на адаптацию к движениям головы пользователя, чтобы сохранить постоянное погружение в звук.
По факту, это объемный звук. При этом обработка аудио происходит непосредственно на самих наушниках, благодаря чему эта функция работает как с iOS-гаджетами, так и с Android-устройствами. Производитель также утверждает, что новые проводные/беспроводные наушники имеют уникальное активное шумоподавление (ANC) благодаря усовершенствованному размещению микрофона.
Помимо функции активного шумопоглощения, наушники поддерживают специальный “прозрачный” режим работы, позволяющий слышать окружающую среду.
Новинка оснащена 40-мм динамическими драйверами с частотным диапазоном от 8 Гц до 40 кГц. Поддерживается кодек aptX Adaptive. Производитель также интегрировал функцию Listening Care для детализации высоких частот без увеличения общей громкости трека.
Обещают автономность устройства до 34 часов на одном заряде батареи. Наушники Yamaha YH-L700A появятся в августе этого года по цене $620.
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