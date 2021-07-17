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Mercedes-Benz готовится к полному переходу на электротягу — источники

Mercedes-Benz готовится к полному переходу на электротягу — источники

На этой неделе состоится презентация нового стратегического плана развития Mercedes-Benz. Источники внутри компании сообщают, что автопроизводитель может полностью снять с производства двигатели внутреннего сгорания в ближайшие 15 лет, а к 2030 году все модели бренда будут иметь электрические варианты.

Если какой-то из важных рынков будет недотягивать по развитию инфраструктуры зарядок до передовых стран, то для них придержат выпуск машин с бензиновыми и дизельными моторами.

Автопроизводитель также ведет разработку новой собственной операционной системы, которая позволит эффективнее управлять рекуперацией и режимами движения электромобилей.

В Mercedes-Benz также считают, что среди их клиентов есть серьезные опасения касательно электромобилей в вопросах запаса хода и их престижности. Если с первой проблемой решение можно найти, просто увеличив в машине тяговую батарею, то решение вопроса статуса и репутации может занять годы.

Но в Mercedes-Benz уже начали приучать своих потребителей к электрификации. Так, в этом году компания представила серийные электромобили EQA, EQB и EQS. Также до конца 2021 года должен увидеть свет электрический седан EQE.

По материалам Фокус
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