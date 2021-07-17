НБУ собирается изъять из обращения «золотую» гривну

Нацбанк Украины планирует в ближайшее время изъять из обращения монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Там отмечают, что сейчас в обороте есть 452,1 млн штук «золотистых» монет. Ими можно свободно расплачиваться и не бояться брать на сдачу, но скоро такие монеты выведут из обращения.

Также в Нацбанке заявляли о планах изменить дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривны и сделать их более удобными для использования. На такой шаг в НБУ пошли после жалоб украинцев.

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Ранее у регулятора отмечали, что в настоящее время в обращении находится 585,2 млрд грн. В частности, 2,9 млрд шт. банкнот на общую сумму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) — на 3,9 млрд грн.