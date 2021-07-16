Кличко сдаст в аренду часть старейшего рынка Киева

В Киеве 19 июля прошла акция протеста торговцев старейшего столичного рынка Житний.
Люди пришли к зданию Киевского горсовета с требованием не сдавать его площади в аренду частным лицам, поскольку это может лишить их рабочих мест.
“Продавцов предупредили о запланированной “реконструкции” здания и посоветовали “искать новые места”, – сообщил общественный деятель Дмитрий Перов и добавил, что на территории хотят открыть кафе и рестораны.
В КГГА подтвердили планы по передаче части помещения коммунального рынка в аренду. Но только при условии, что на первом этаже новые владельцы сохранят традиционную торговлю с современными и удобными для продавцов и торговцев площадями.
Арендатора выберут через аукцион Prozorro. Он должен будет привлечь инвестиции для осуществления капитальной реконструкции помещения.
Отметим, нынешнее здание рынка было построено в 1980 году. Спустя 40 лет эксплуатации оно нуждается в ремонте.
Торговать на этом месте начали еще во времена Киевской Руси. Поэтому Житний называют самым древним действующим рынком Киева.
Напомним, что недавно были озвучены планы по реконструкции самого дорогого рынка столицы – Бессарабского. Администрация намерена изменить и осовременить торговый зал.
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