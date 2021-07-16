Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале в 6%

Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%.
Об этом говорится в обзоре ВВП, опубликованном на сайте Минэкономики.
Отмечается, что падение ВВП за 1 квартал 2021 года, по предварительным данным Госстата, составило 2,2% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.
«Динамика ВВП 1 квартала 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Во 2 квартале 2021 года экономическое восстановление хоть и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд — по предварительным
оценкам Минэкономики по итогу 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%», — заявили в Минэкономики.
Читайте также: Предусмотренные в этом году инвестиции могут увеличить ВВП Украины на 1-2% – Минэкономики
При этом, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.
«Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшегося в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым „отставанием“ развития строительства и сельского хозяйства.
По расчетам Минэкономики рост во II кв. 2021 года составит около 6% (ко II кв. 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание», — подчеркнули в министерстве.
«Будет способствовать ускорению роста и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогу 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%», — говорится в обзоре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия9 ч. назад - 14803 22
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов11 ч. назад - 8834 11
Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными12 ч. назад - 1214 7
Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВС18 ч. назад - 717 5
Сотрудники Apple угрожают увольнением из-за отсутствия удаленной работы13 ч. назад - 550 3
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия9 ч. назад - 14803 22
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов11 ч. назад - 8834 11
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналки10 ч. назад - 6832
Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ8 ч. назад - 3813
НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)Вчера, 21:17 - 2824
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииПозавчера, 11:30 - 200
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 781
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 592
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 571 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1920 1