Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале в 6%

Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%.

Об этом говорится в обзоре ВВП, опубликованном на сайте Минэкономики.

Отмечается, что падение ВВП за 1 квартал 2021 года, по предварительным данным Госстата, составило 2,2% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.

«Динамика ВВП 1 квартала 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Во 2 квартале 2021 года экономическое восстановление хоть и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд — по предварительным

оценкам Минэкономики по итогу 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%», — заявили в Минэкономики.

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При этом, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.

«Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшегося в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым „отставанием“ развития строительства и сельского хозяйства.

По расчетам Минэкономики рост во II кв. 2021 года составит около 6% (ко II кв. 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание», — подчеркнули в министерстве.

«Будет способствовать ускорению роста и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогу 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%», — говорится в обзоре.