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Как цены на нефть отреагировали на решение ОПЕК+

Как цены на нефть отреагировали на решение ОПЕК+

Цены на нефть значительно упали в понедельник после того, как ОПЕК+ преодолела внутренние разногласия и согласилась увеличить добычу, что вызвало опасения относительно избытка нефти.

Об этом сообщает Reuters.

По данным OilPrice, нефть марки Brent подешевела на 2,28% до $71,91. Нефть WTI подешевела на 2,49%, до $70,02 за баррель.

Как известно, накануне министры ОПЕК+ договорились увеличить поставки нефти с августа, чтобы снизить цены, которые в этом месяце достигли самого высокого уровня за более чем два года.

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«Долгосрочные, свободные и дополнительные производственные мощности в странах ОПЕК+ являются ключевой причиной, по которой мы видим, что нефть снова падает», – сказал аналитик Julius Baer Карстен Менкен.

Goldman Sachs заявил, что по-прежнему оптимистично оценивает перспективы по нефти.

Напомним, ОПЕК+ в прошлом году сократила добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки на фоне падения спроса, вызванного пандемией, что вызвало обвал цен, когда цены на фьючерсы на нефть в США в какой-то момент упали на отрицательную территорию.

По материалам Mind
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