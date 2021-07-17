Самые дорогие города мира: где богачи тратят больше всего

Компания Julius Baer Group провела исследование, в котором определила, где богачи тратят больше всего денег. Самым дорогим для VIP-персон стал регион Азии.
Подробнее об исследовании. Индекс Джулиуса Байера проанализировал инфляцию цен на 20 предметов роскоши, которые влияют на уровень расходов людей с высокими доходами в 25 самых популярных городах для путешествий богачей в разных регионах. На основе этих данных и был составлен рейтинг самых дорогих городов для состоятельных в 2021 году.
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В этом году самым затратным городом для состоятельных людей оказался Шанхай, который подвинул с первой ступеньки Гонконг. В отчете компании говорится, что азиатские города дороже отчасти потому, что в этих регионах быстрее справились с пандемией COVID-19.
Хотя в прошлом году коллапс в области туризма привел к падению стоимости гостиничных номеров на 9,3%, билеты на перелеты в бизнес-классе в целом подорожали на 11%, и это самый большой скачок в цене услуг для богачей. Стоимость элитной обуви для женщин, наоборот, упала в среднем на 12%.
Шанхай в этом году стал самым дорогим городом в частности потому, что цены там выросли на 6%, когда в Гонконге остались на прежнем уровне. В Шанхае наблюдалась “довольно большая аномалия”, так как рейсы бизнес-класса туда подорожали на 82%, а номера в гостиницах – на 15%.
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К слову, роскошный образ жизни в целом, согласно данным исследования, стал дороже всего на 1%. Вместе с тем, спрос на предметы роскоши уменьшается, ведь большинство состоятельных людей из-за пандемии стали более осторожными в своих расходах.
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