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Госпродпотребслужбу подчинят Минагрополитики в сентябре – ЕБА

Госпродпотребслужбу подчинят Минагрополитики в сентябре – ЕБА

Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) полностью передадут в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) по итогам встречи своих представителей с министром агрополитики Романом Лещенко.

Как сообщил министр, «разрывать» функционал Госпродпотребслужбы между Минагрополитики и Министерством экономики, в управлении которого ведомство находится сегодня, не планируют.

Касательно разделения других полномочий между министерствами, Лещенко отметил, что профильными для Минагрополитики являются растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, направления, связанные с орошением, садоводством, а также развитие зеленого туризма, виноградарство, аквакультура, сельскохозяйственное машиностроение.

Ключевым для министерства остаются вопросы орошения, сохранения почв, государственной поддержки, фонда частичного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса, внедрение дополнительных финансовых инструментов для капитализации аграрного сектора.

По материалам Mind
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