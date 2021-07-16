Нацбанк назначил нового руководителя управления по проблемным активам

Начальником Управления работы с проблемными активами Национального банка стал Олег Далеко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Далеко назначили с 19 июля этого года по результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность.

В сферу его основных полномочий будут входить:

взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по возврату задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего банкам, находящимся в процессе ликвидации;

организация и контроль за сопровождением исполнительных производств по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество, принадлежащее имущественным поручителям, и взыскание задолженности с финансовых поручителей по кредитам рефинансирования;

организация и сопровождение продажи собственного имущества Национального банка, а также заложенного имущества, приобретенного в собственность Национальным банком в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования;

организация и контроль за работой управляющих непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Управление работы с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

До работы в Национальном банке Далеко на протяжении шести лет был заместителем председателя правления ПАО «Кристалбанк».