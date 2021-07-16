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Нацбанк назначил нового руководителя управления по проблемным активам

Нацбанк назначил нового руководителя управления по проблемным активам

Начальником Управления работы с проблемными активами Национального банка стал Олег Далеко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Далеко назначили с 19 июля этого года по результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность.

В сферу его основных полномочий будут входить:

  • взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по возврату задолженности по кредитам рефинансирования за счет заложенного имущества, принадлежащего банкам, находящимся в процессе ликвидации;
  • организация и контроль за сопровождением исполнительных производств по вопросам обращения взыскания на заложенное имущество, принадлежащее имущественным поручителям, и взыскание задолженности с финансовых поручителей по кредитам рефинансирования;
  • организация и сопровождение продажи собственного имущества Национального банка, а также заложенного имущества, приобретенного в собственность Национальным банком в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования;
  • организация и контроль за работой управляющих непроданными активами банков, ликвидация которых началась до создания Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Управление работы с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

До работы в Национальном банке Далеко на протяжении шести лет был заместителем председателя правления ПАО «Кристалбанк».

Кроме того, в 2010—2015 годах он работал в А О Банк «Финансы и кредит» (сначала — директором Центра по работе с проблемными активами банка, позже — директором Центра координации и сопровождения работы региональной сети).

По материалам Finance.UA
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