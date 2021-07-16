Нацбанк назначил нового руководителя управления по проблемным активам

Начальником Управления работы с проблемными активами Национального банка стал Олег Далеко.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что Далеко назначили с 19 июля этого года по результатам открытого конкурсного отбора на вакантную должность.
В сферу его основных полномочий будут входить:
Управление работы с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок, руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
До работы в Национальном банке Далеко на протяжении шести лет был заместителем председателя правления ПАО «Кристалбанк».
Кроме того, в 2010—2015 годах он работал
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